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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:18

  Дюрі-бачі написав:Шукаю заміну А та Сенсу, поки спробував в Ізі занести, обираю ще між Райфом та ПУМБом...

а який сенс піти з сенсу :mrgreen: щоб зайти до пумби?
у сенса курс 37,21 у пумби 37,49. різниця 0,28. шило на мило.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:обираю ще між Райфом та ПУМБом.

Шо тут обирати. Райф без всяких роздумів.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в обменке засилье карусельщиков
"сегодня все дают синие" (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:40

mephala курс і відсотки звісно чудові. Але банк ніяк не націоналізують щоб спокійно з ним працювати і не чекати коли він перейде в режим Форварда з його 1000 грн/день
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mephala написав:
  Дюрі-бачі написав:Шукаю заміну А та Сенсу, поки спробував в Ізі занести, обираю ще між Райфом та ПУМБом...

а який сенс піти з сенсу :mrgreen: щоб зайти до пумби?
у сенса курс 37,21 у пумби 37,49. різниця 0,28. шило на мило.
У пумби ще фінмон дикий
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:42

Ромасик знаю, проходив вже разок за здачу євро в касу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

cohan написав:в обменке засилье карусельщиков
"сегодня все дают синие" (с)
У каруселі сьогодні вихідний.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lara_08 написав:
  Дюрі-бачі написав:обираю ще між Райфом та ПУМБом.

Шо тут обирати. Райф без всяких роздумів.
А австріяки працюють на орків.
Ромасик
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