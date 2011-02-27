|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:18
Дюрі-бачі написав:
Шукаю заміну А та Сенсу, поки спробував в Ізі занести, обираю ще між Райфом та ПУМБом...
а який сенс піти з сенсу
щоб зайти до пумби?
у сенса курс 37,21 у пумби 37,49. різниця 0,28. шило на мило.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7831
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:21
Дюрі-бачі написав:
обираю ще між Райфом та ПУМБом.
Шо тут обирати. Райф без всяких роздумів.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:37
в обменке засилье карусельщиков
"сегодня все дают синие" (с)
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5049
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:40
mephala курс і відсотки звісно чудові. Але банк ніяк не націоналізують щоб спокійно з ним працювати і не чекати коли він перейде в режим Форварда з його 1000 грн/день
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:40
mephala написав: Дюрі-бачі написав:
Шукаю заміну А та Сенсу, поки спробував в Ізі занести, обираю ще між Райфом та ПУМБом...
а який сенс піти з сенсу
щоб зайти до пумби?
у сенса курс 37,21 у пумби 37,49. різниця 0,28. шило на мило.
У пумби ще фінмон дикий
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5810
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:42
Ромасик знаю, проходив вже разок за здачу євро в касу...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:42
cohan написав:в обменке засилье карусельщиков
"сегодня все дают синие" (с)
У каруселі сьогодні вихідний.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5810
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:43
lara_08 написав: Дюрі-бачі написав:
обираю ще між Райфом та ПУМБом.
Шо тут обирати. Райф без всяких роздумів.
А австріяки працюють на орків.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5810
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805
, ustinovse
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|54233
|
|
|5
|25737
|
|
|3
|6567
|
|