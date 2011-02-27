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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:Народ, а є якесь джерело курсу долара в касах?

https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /01/28#2:1
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58

де почитати?

де почитати, які 14 банків надають послугу он-лайн?
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58

Goodman ну на 1й сторінці ж, дядьку!
Тута спойлерів немає :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:03

Amethyst дякую, не додивився в хвості колонку онлайн.
Goodman
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