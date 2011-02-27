|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 січ, 2023 15:19
https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /01/28#2:1
Nick_D написав:
Народ, а є якесь джерело курсу долара в касах?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3530
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58
де почитати, які 14 банків надають послугу он-лайн?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58
Goodman
ну на 1й сторінці ж, дядьку!
Тута спойлерів немає
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3530
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:03
Amethyst дякую, не додивився в хвості колонку онлайн.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 732 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54241
|
|
|5
|25737
|
|
|3
|6568
|
|