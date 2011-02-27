RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:Народ, а є якесь джерело курсу долара в касах?

https://tables.finance.ua/ua/currency/c ... /01/28#2:1
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 05.05.21
Подякував: 228 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58

де почитати?

де почитати, які 14 банків надають послугу он-лайн?
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:58

Goodman ну на 1й сторінці ж, дядьку!
Тута спойлерів немає :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 05.05.21
Подякував: 228 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:03

Amethyst дякую, не додивився в хвості колонку онлайн.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:01

  Дюрі-бачі написав:mephala курс і відсотки звісно чудові. Але банк ніяк не націоналізують щоб спокійно з ним працювати і не чекати коли він перейде в режим Форварда з його 1000 грн/день

3000 гр. в день без комісії.
nord
 
Повідомлень: 154
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 20:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Які з банків погані на віддачу?
Де я забирав це Приват, райф, укргаз, ексім,прокредит проблем пока не було ...
ihorsic
 
Повідомлень: 793
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:56

  ihorsic написав:Які з банків погані на віддачу?...

это очень зависит от локации, например на минфин есть отзыв https://minfin.com.ua/company/ukrgasbank/review/314802/ про газ, там в отделение под Одессой вообще раз в месяц завоз, а столице хоть на завтра заказ принимают
kuzmich
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.08.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:12

  easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн). Создал кредитку, решил заглянуть на всякий случай в "Тарифы", пишет 0,5% и 600грн. Звоню на горячую линию, рассказывает, мол да есть такие расходы.
Правильно я понял, что для Онлайн другой курс и это покрывает данные расходы?


Всегда писал и говорил-ТАСС-ипанутый и геморный банк,лучше не иметь с ним дел и обходить стороной.Рынок банковских услуг Украины,представлен несколькими десятками более адекватных и удобных банков.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:21

  Дюрі-бачі написав:J Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.


Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 548549550551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25739
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6017)
28.01.2023 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.