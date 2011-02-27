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easymodeon5k написав:День добрый. Собираюсь открыть в ТАС депозит, узнавал 2 раза, что нужна кредитка и тогда никаких комиссий (онлайн). Создал кредитку, решил заглянуть на всякий случай в "Тарифы", пишет 0,5% и 600грн. Звоню на горячую линию, рассказывает, мол да есть такие расходы. Правильно я понял, что для Онлайн другой курс и это покрывает данные расходы?
Всегда писал и говорил-ТАСС-ипанутый и геморный банк,лучше не иметь с ним дел и обходить стороной.Рынок банковских услуг Украины,представлен несколькими десятками более адекватных и удобных банков.
Дюрі-бачі написав:J Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.
Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.