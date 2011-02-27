|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:31
Incasso написав:
А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?
Немає.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5814
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 10:15
Ромасик написав: Incasso написав:
А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?
Немає.
Євро краще покупати літом та восени. На мій погляд. Зараз не дуже... Особисто я здав котлету по 43,55. Готую ресурс для лютневої сесії.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8424
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 10:32
Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7798
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 29 січ, 2023 10:36
V2 написав:
Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.
Так. У мене ця пропорція 1:7
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8424
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 10:45
osafly написав: Дюрі-бачі написав:J
Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.
Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.
Приват обламав хитрозробленим картковий туризм?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2575
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54306
|
|
|5
|25746
|
|
|3
|6575
|
|