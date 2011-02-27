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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:31

  Incasso написав:А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?

Немає.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:15

  Ромасик написав:
  Incasso написав:А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?

Немає.

Євро краще покупати літом та восени. На мій погляд. Зараз не дуже... Особисто я здав котлету по 43,55. Готую ресурс для лютневої сесії.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:36

  V2 написав:Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.

Так. У мене ця пропорція 1:7
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:45

  osafly написав:
  Дюрі-бачі написав:J Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.


Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.

Приват обламав хитрозробленим картковий туризм? :wink:
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