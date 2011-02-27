RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 550551552553>
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 03:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Скажіть будь ласка, чи можливо відкриття депо ТАС онлайн без візиту у відділення, якщо я не є клієнтом банку, чи у будь якому разі тяганина з відкриттям рахунків, карток...?
Dollarman
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:31

  Incasso написав:А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?

Немає.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5814
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:15

  Ромасик написав:
  Incasso написав:А по евро депозитам конвертационным какая ситуация? Есть выгодные депозиты для покупки евро, какие банки?

Немає.

Євро краще покупати літом та восени. На мій погляд. Зараз не дуже... Особисто я здав котлету по 43,55. Готую ресурс для лютневої сесії.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.
V2
4
 
Повідомлень: 7798
З нами з: 03.07.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:36

  V2 написав:Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.

Так. У мене ця пропорція 1:7
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8425
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:45

  osafly написав:
  Дюрі-бачі написав:J Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.


Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.

Приват обламав хитрозробленим картковий туризм? :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 25.12.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:20

  V2 написав:Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.

Ну ще в кінці літа євро був 1:1 з доляром. Я гуляв на ньому у ГазМясі. Але євро треба точно замовляти за 2..3 дні, а доляри віддавали у день закінчення депо (у ГазМясі).
Зараз євро вже по 1.087 :( А шо буде за 3 міс ніхто не знає, може і знов впаде :(
Лячно
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 05.05.21
Подякував: 229 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:16

Amethyst ну лячно це якщо заходити з гривні (або з доляра), а якщо використовувати ті ойро що вже ваші для "реінвестування", то не дуже й лячно: протягом дня умовні 800 здав та 850 поклав - ну зовсім не лячно.
Alien
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:16

Незнаю як в "газмясі", а Укргазбанку забирав цього місяця євро без ніяких замовленнь. Ще навіть перепитав чи треба замовляти, сказали - ні, так само як долар
ytaras
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 30.09.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Dollarman написав:Скажіть будь ласка, чи можливо відкриття депо ТАС онлайн без візиту у відділення, якщо я не є клієнтом банку..?
Якщо є в застосунку "Дія" національна ID-картка та/чи закордонний паспорт, то можна оформити Very Card. Потім оформити валютну Платівку (Visa), поповнити Very та з неї оформити валютний депо.
Можна оформити за реферальним посилання...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5153
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 550551552553>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, xasibaj і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (518)
29.01.2023 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.