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Додано: Нед 29 січ, 2023 12:36
Для открытия депо в любом банке нужно быть их клиентом, и меть карту!
Додано: Нед 29 січ, 2023 12:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якщо є в застосунку "Дія" національна ID-картка та/чи закордонний паспорт, то можна оформити Very Card. Потім оформити валютну Платівку (Visa), поповнити Very та з неї оформити валютний депо.
Можна оформити за реферальним посилання...
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:04
Чи віддасть Моно 2650 дол?
Підкажіть, будь ласка, чи видає зазаз Моно 2650 баксів у відділенні Універсалу в Києві? Чи тільки кратно 100 (чув про таке)? І якщо так, то дадуть 2700 якщо докупити докупити у них, або зі своїми 50 прийти?
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:12
Не рекомендую Ізі. Після закінчення треба дзвонити на гарячу лінію та замовляти видачу на відділення ТАСу (насправді, це один банк, просто різні бренди, якщо хтось це не знає ще). І фактично можна забрати у другий понеділок з дати замовлення (є дурна відмазка, що замовлення валюти проходить тільки в понеділок, а видача за тиждень після цього). Тобто може затягнутися від 8 днів до 2 тижнів.
В Альфі також замовлення за 10 роб днів до дати видачі (а замовити можна, лише коли валюта вже на карті).
Моно, як пощастить. Видадуть десь за 7-8 днів. Але там зручно замовляти у додатку, можна дату та відділення вибрати.
Якось так...
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:22
За два тижні до закінчення ізі депо написав телеграм і нормально замовив
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С райфом так не получилось!Прошел по Дие всю верификацию, с утановлением электронной подписи, и.. обратитесть в отделение!Может с ТАС и возможно!
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:25
Я в А Банке получал!В Универсале предложили заказать и ждать три дня!Позвонил на гарячую линию моно, 5 минут общения с менеджером и получил в кассе новыми хрустящими 2635!
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:55
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Замовляти через додаток тiльки якщо забирати через вiддiлення Унiверсалу яких вкрай мало (столиця, Львiв, Днiпро). Як варiант замовляти на а-банк - это вже через телеграм або вайбер. I замовлення примають лише на певнi тижня (у груднi примали замовлення лише на вiвторки та четвери - як зараз не знаю).
Востаннє редагувалось Alien в Нед 29 січ, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Подскажите пожалуйста, если открывать депозит в моно, а банк без проблем выдает?
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:30
В кінці літа обіцяли 0,85. А воно он як сталося. І навіть не замерзли.
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