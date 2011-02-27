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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:36

Для открытия депо в любом банке нужно быть их клиентом, и меть карту!
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Dollarman написав:Скажіть будь ласка, чи можливо відкриття депо ТАС онлайн без візиту у відділення, якщо я не є клієнтом банку..?
Якщо є в застосунку "Дія" національна ID-картка та/чи закордонний паспорт, то можна оформити Very Card. Потім оформити валютну Платівку (Visa), поповнити Very та з неї оформити валютний депо.
Можна оформити за реферальним посилання...
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:04

Чи віддасть Моно 2650 дол?

Підкажіть, будь ласка, чи видає зазаз Моно 2650 баксів у відділенні Універсалу в Києві? Чи тільки кратно 100 (чув про таке)? І якщо так, то дадуть 2700 якщо докупити докупити у них, або зі своїми 50 прийти?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:12

  ihorsic написав:Які з банків погані на віддачу?
Де я забирав це Приват, райф, укргаз, ексім,прокредит проблем пока не було ...


Не рекомендую Ізі. Після закінчення треба дзвонити на гарячу лінію та замовляти видачу на відділення ТАСу (насправді, це один банк, просто різні бренди, якщо хтось це не знає ще). І фактично можна забрати у другий понеділок з дати замовлення (є дурна відмазка, що замовлення валюти проходить тільки в понеділок, а видача за тиждень після цього). Тобто може затягнутися від 8 днів до 2 тижнів.
В Альфі також замовлення за 10 роб днів до дати видачі (а замовити можна, лише коли валюта вже на карті).
Моно, як пощастить. Видадуть десь за 7-8 днів. Але там зручно замовляти у додатку, можна дату та відділення вибрати.
Якось так...
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:22

  AVF написав:
  ihorsic написав:Які з банків погані на віддачу?
Де я забирав це Приват, райф, укргаз, ексім,прокредит проблем пока не було ...


Не рекомендую Ізі. Після закінчення треба дзвонити на гарячу лінію та замовляти видачу на відділення ТАСу (насправді, це один банк, просто різні бренди, якщо хтось це не знає ще). І фактично можна забрати у другий понеділок з дати замовлення (є дурна відмазка, що замовлення валюти проходить тільки в понеділок, а видача за тиждень після цього). Тобто може затягнутися від 8 днів до 2 тижнів.
В Альфі також замовлення за 10 роб днів до дати видачі (а замовити можна, лише коли валюта вже на карті).
Моно, як пощастить. Видадуть десь за 7-8 днів. Але там зручно замовляти у додатку, можна дату та відділення вибрати.
Якось так...

За два тижні до закінчення ізі депо написав телеграм і нормально замовив
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

С райфом так не получилось!Прошел по Дие всю верификацию, с утановлением электронной подписи, и.. обратитесть в отделение!Может с ТАС и возможно!
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:25

Я в А Банке получал!В Универсале предложили заказать и ждать три дня!Позвонил на гарячую линию моно, 5 минут общения с менеджером и получил в кассе новыми хрустящими 2635! :D
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AVF написав:Моно, як пощастить. Видадуть десь за 7-8 днів. Але там зручно замовляти у додатку, можна дату та відділення вибрати.

Замовляти через додаток тiльки якщо забирати через вiддiлення Унiверсалу яких вкрай мало (столиця, Львiв, Днiпро). Як варiант замовляти на а-банк - это вже через телеграм або вайбер. I замовлення примають лише на певнi тижня (у груднi примали замовлення лише на вiвторки та четвери - як зараз не знаю).
Востаннє редагувалось Alien в Нед 29 січ, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Подскажите пожалуйста, если открывать депозит в моно, а банк без проблем выдает?
Kiogo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:30

  Amethyst написав:
  V2 написав:Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.

Ну ще в кінці літа євро був 1:1 з доляром. Я гуляв на ньому у ГазМясі. Але євро треба точно замовляти за 2..3 дні, а доляри віддавали у день закінчення депо (у ГазМясі).
Зараз євро вже по 1.087 :( А шо буде за 3 міс ніхто не знає, може і знов впаде :(
Лячно

В кінці літа обіцяли 0,85. А воно он як сталося. І навіть не замерзли.
Ромасик
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