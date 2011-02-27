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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:10
Howl написав: Dollarman написав:
Скажіть будь ласка, чи можливо відкриття депо ТАС онлайн без візиту у відділення, якщо я не є клієнтом банку..?
Якщо є в застосунку "Дія" національна ID-картка та/чи закордонний паспорт, то можна оформити Very Card. Потім оформити валютну Платівку (Visa), поповнити Very та з неї оформити валютний депо.
Можна оформити за реферальним посилання...
гроші через касу? чи як найпростіше? хто як оформлює?
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Додано: Нед 29 січ, 2023 16:52
Kiogo
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Додано: Нед 29 січ, 2023 17:55
Ромасик написав: Amethyst написав: V2 написав:
Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.
Ну ще в кінці літа євро був 1:1 з доляром. Я гуляв на ньому у ГазМясі. Але євро треба точно замовляти за 2..3 дні, а доляри віддавали у день закінчення депо (у ГазМясі).
Зараз євро вже по 1.087
А шо буде за 3 міс ніхто не знає, може і знов впаде
Лячно
В кінці літа обіцяли 0,85. А воно он як сталося. І навіть не замерзли.
так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего
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cohan
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