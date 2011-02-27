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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:10

  Howl написав:
  Dollarman написав:Скажіть будь ласка, чи можливо відкриття депо ТАС онлайн без візиту у відділення, якщо я не є клієнтом банку..?
Якщо є в застосунку "Дія" національна ID-картка та/чи закордонний паспорт, то можна оформити Very Card. Потім оформити валютну Платівку (Visa), поповнити Very та з неї оформити валютний депо.
Можна оформити за реферальним посилання...

гроші через касу? чи як найпростіше? хто як оформлює?
lew13
 
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Моно банк отдача

Kiogo Читай выше!!! 8)
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:55

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  V2 написав:Вважаю, що для диверсифікації має бути невеличка гілочка і в євро.

Ну ще в кінці літа євро був 1:1 з доляром. Я гуляв на ньому у ГазМясі. Але євро треба точно замовляти за 2..3 дні, а доляри віддавали у день закінчення депо (у ГазМясі).
Зараз євро вже по 1.087 :( А шо буде за 3 міс ніхто не знає, може і знов впаде :(
Лячно

В кінці літа обіцяли 0,85. А воно он як сталося. І навіть не замерзли.


так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:00

  ihorsic написав:Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!

Каждому воздастся по его вере, а неверующие уйдут небытие.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  AVF написав:В Альфі також замовлення за 10 роб днів до дати видачі (а замовити можна, лише коли валюта вже на карті).


колеги розкурили ДКБО - можна швидше
viewtopic.php?p=5535436#p5535436
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:06

  ihorsic написав:Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!

Конечно стОит.
Баксо-конверты выгоднее чем евро-конверты.
А ещё лучше было сделать это полгода назад.
mustbe
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