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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:59
Долар по 4 грн написав:lew13
Я работаю с менеджером, чуть дороже но всегда можно все уточнить и узнать досконально.
..с просветленным менагером!
А то менагер с кондуитом может не ту стр. прочитать
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04
ihorsic написав:
Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!
Дивлячись з якою метою
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:06
cohan написав:
так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего
На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:08
Ромасик написав: cohan написав:
так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего
На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.
Ми розраховуємо на інші сценарії.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:23
lew13 написав:
гроші через касу?
Можна й через касу попонити за номером рахунку
В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.
lew13 написав:
чи як найпростіше?
Якщо гроші на рахунку в іншому банку й там СЕП безкоштовний, то можна відправити СЕП на рахунок В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.
Якщо переказувати за номером картки ТАС, то прийдеться очікувати проводки за рахунком...
Для оформлення валютного депо на рахунку ТАС/izi повинно бути на 1 копійку більше від суми, яка спишеться на депо.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:43
Miyamoto написав:
Подскажите, пожалуйста, что я все правильно понимаю. Использую приват. Мне нужно открыть депозит Стандартный в долларах на 3 месяц и не забыть его отменить и потом все придет на универсальную карту, верну?
Верно. На карту, выбранную при отмене пролонгации. Обычно выбирают КДВ, но можно и на универсальную. Хозяин - барин.
Miyamoto написав:
А как правильно перевести деньги с фоп счета на универсальную гривневую, т к. с ключа со счета не получается открыть депозит. Спасибо.
Как на любую карту украинского банка: СЭП переводом на её счёт. Номер счёта можно посмотреть в разделе этой карты в Приват24 для физиков: самая левая картинка из четырёх - "реквизити картки" и там "Український банк".
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