RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:59

  Долар по 4 грн написав:lew13 Я работаю с менеджером, чуть дороже но всегда можно все уточнить и узнать досконально.

..с просветленным менагером!
А то менагер с кондуитом может не ту стр. прочитать :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 05.05.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04

  ihorsic написав:Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!

Дивлячись з якою метою
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:06

  cohan написав:так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего

На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:08

  Ромасик написав:
  cohan написав:так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего

На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.

Ми розраховуємо на інші сценарії.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8431
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lew13 написав:гроші через касу?
Можна й через касу попонити за номером рахунку В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.

  lew13 написав:чи як найпростіше?
Якщо гроші на рахунку в іншому банку й там СЕП безкоштовний, то можна відправити СЕП на рахунок В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.

Якщо переказувати за номером картки ТАС, то прийдеться очікувати проводки за рахунком...

Для оформлення валютного депо на рахунку ТАС/izi повинно бути на 1 копійку більше від суми, яка спишеться на депо.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:43

  Miyamoto написав:Подскажите, пожалуйста, что я все правильно понимаю. Использую приват. Мне нужно открыть депозит Стандартный в долларах на 3 месяц и не забыть его отменить и потом все придет на универсальную карту, верну?

Верно. На карту, выбранную при отмене пролонгации. Обычно выбирают КДВ, но можно и на универсальную. Хозяин - барин.

  Miyamoto написав:А как правильно перевести деньги с фоп счета на универсальную гривневую, т к. с ключа со счета не получается открыть депозит. Спасибо.

Как на любую карту украинского банка: СЭП переводом на её счёт. Номер счёта можно посмотреть в разделе этой карты в Приват24 для физиков: самая левая картинка из четырёх - "реквизити картки" и там "Український банк".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 552553554555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6054)
29.01.2023 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.