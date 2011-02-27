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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:59

  Долар по 4 грн написав:lew13 Я работаю с менеджером, чуть дороже но всегда можно все уточнить и узнать досконально.

..с просветленным менагером!
А то менагер с кондуитом может не ту стр. прочитать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04

  ihorsic написав:Чи варто зараз перекинутись з евро в долар? У кого які думки?
Вірю в евро по 1,33!

Дивлячись з якою метою
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:06

  cohan написав:так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего

На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:08

  Ромасик написав:
  cohan написав:так депо-заработок сразу же происходит, терять нечего

На виході можна отримати доларів менше, ніж було на вході. І навіть гривень.

Ми розраховуємо на інші сценарії.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lew13 написав:гроші через касу?
Можна й через касу попонити за номером рахунку В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.

  lew13 написав:чи як найпростіше?
Якщо гроші на рахунку в іншому банку й там СЕП безкоштовний, то можна відправити СЕП на рахунок В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.

Якщо переказувати за номером картки ТАС, то прийдеться очікувати проводки за рахунком...

Для оформлення валютного депо на рахунку ТАС/izi повинно бути на 1 копійку більше від суми, яка спишеться на депо.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:43

  Miyamoto написав:Подскажите, пожалуйста, что я все правильно понимаю. Использую приват. Мне нужно открыть депозит Стандартный в долларах на 3 месяц и не забыть его отменить и потом все придет на универсальную карту, верну?

Верно. На карту, выбранную при отмене пролонгации. Обычно выбирают КДВ, но можно и на универсальную. Хозяин - барин.

  Miyamoto написав:А как правильно перевести деньги с фоп счета на универсальную гривневую, т к. с ключа со счета не получается открыть депозит. Спасибо.

Как на любую карту украинского банка: СЭП переводом на её счёт. Номер счёта можно посмотреть в разделе этой карты в Приват24 для физиков: самая левая картинка из четырёх - "реквизити картки" и там "Український банк".
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:46

Долар по 4 грн
Я не понимаю как вас сюда вообще пустили. Доллар по 4 грн - и мы в огромном пролёте. Прекращайте пугать местное еврейство, срочно меняйте на Доллар по 44 грн :wink:
И так Денег нет :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 00:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Верно. На карту, выбранную при отмене пролонгации. Обычно выбирают КДВ, но можно и на универсальную. Хозяин - барин.

откривайте цифровую кДВ $
забудьте о универсальной, там конские трарифи.
-------------------------------------------------
Универсальная $ нужна только для того, когда Вам насильно всучили
потрепанние $ , а Ви их пополните на другой карусельний депозит и заберете уже
ТОЛЬКО НОВИМИ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 01:23

  greenozon написав:
  AVF написав:В Альфі також замовлення за 10 роб днів до дати видачі (а замовити можна, лише коли валюта вже на карті).


колеги розкурили ДКБО - можна швидше
viewtopic.php?p=5535436#p5535436

Sense
Депо закінчується 28-го (закінчився). Замовили на 14 лютого 2700.
Другий депозит, котрий так само зікінчився 28-го січня, інший оператор замовила на 15-те 2630 і на 16-те решту 57 доларів. Типу лиміт 100к грн в день зняття в еквіваленті, рахують по якомусь дивному курсу.

Згідно інфи вище буду їх прискорювати у цьому процесі, бо бляха зовсім там вже. Мало того, что це екс-Альфа з кацапським душком, так ще й ребрендінг. З кожної праски до себе зазивали і роблять якусь хрінь.
Nick_D
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