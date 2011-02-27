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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 03:59
Райф повумнішав як усі. Став по 37,43 з 37,39. Ото таке, і не помітив.
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alex lem
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Додано: Пон 30 січ, 2023 05:51
Vivat написав: igor_egor202 написав:
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?
Як для нашого міста, то різниця між курсами - 5 копійок (ну 10). Порахуйте, що вигідніше - заморозити на 10 днів (робочих) чи обміняти тут же на місці.
Не знаю, як хто - а я для себе вирішив - якщо різниця між ринковим курсом і курсом обміну в банку не більше 5-10-15 коп, то міняю на місці і отримую договір. Всі "втрати" погасяться одним додатковим вкладенням... Звідки додаткові кошти? - так просто прийдеться трошки збільшити виділений ліміт на цю карусель.
Ну наверно в вашем случае и верно.Но вот в Киеве легко можно продать по максимуму.Тогда разница достаточно существенна.
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igor_egor202
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Додано: Пон 30 січ, 2023 06:00
Frez Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.[/quote]
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...[/quote]
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?[/quote]У меня в Запорожье 15 коп , это 400 грв. Если 10 дней задержки , что не вложиш в карусель от 90 дней , в альфе будет где то примерно , чуть меньше 900 грв .
Да.Я тоже так считаю.
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igor_egor202
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Додано: Пон 30 січ, 2023 09:57
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 30 січ, 2023 10:11
klug написав:
Приніс хороші новини любителям сестер Сусідок - більше не треба буде крутити збочені схеми із відкриттям мін. депо у відділенні задля отримання картки для виходу
конкорд пока не интересен из-за поднятия курса, когда опустит до среднего, можно снова зайти в него
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kuzmich
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Додано: Пон 30 січ, 2023 10:30
+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
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mustbe
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21
mustbe написав:
+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
Так у них уже давненько карусель крутится. Правда не знаю как они отдают валюту.
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deneg net
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:32
deneg net написав:
Так у них уже давненько карусель крутится
Огласите, пожалуйста, весь список тех, кто "давненько крутится" и кого нет в таблице
Востаннє редагувалось mustbe
в Пон 30 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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