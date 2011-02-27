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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 03:59

Райф повумнішав як усі. Став по 37,43 з 37,39. Ото таке, і не помітив.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 05:51

  Vivat написав:
  igor_egor202 написав:А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?

Як для нашого міста, то різниця між курсами - 5 копійок (ну 10). Порахуйте, що вигідніше - заморозити на 10 днів (робочих) чи обміняти тут же на місці.
Не знаю, як хто - а я для себе вирішив - якщо різниця між ринковим курсом і курсом обміну в банку не більше 5-10-15 коп, то міняю на місці і отримую договір. Всі "втрати" погасяться одним додатковим вкладенням... Звідки додаткові кошти? - так просто прийдеться трошки збільшити виділений ліміт на цю карусель.

Ну наверно в вашем случае и верно.Но вот в Киеве легко можно продать по максимуму.Тогда разница достаточно существенна.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 06:00

Frez Курс був більш-менш, але гривною теж відмовились віддавати.[/quote]
А для чого було ЗАБИРАТИ? Поміняли на гривню і відправили на наступне коло... Не повірю, що так не можна...[/quote]
А разницу рыночного курса и курса приёма в Альфе Вы видели?[/quote]У меня в Запорожье 15 коп , это 400 грв. Если 10 дней задержки , что не вложиш в карусель от 90 дней , в альфе будет где то примерно , чуть меньше 900 грв .

Да.Я тоже так считаю.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:57

deneg net 8) Это как в том анекдоте про пионера в электричке, или сбрасывайтесь по 40 грн. или доллар будет по 4 грн. :lol: :lol: :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:11

  klug написав:Приніс хороші новини любителям сестер Сусідок - більше не треба буде крутити збочені схеми із відкриттям мін. депо у відділенні задля отримання картки для виходу

конкорд пока не интересен из-за поднятия курса, когда опустит до среднего, можно снова зайти в него
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:30

+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:21

  mustbe написав:+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место

Так у них уже давненько карусель крутится. Правда не знаю как они отдают валюту.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:32

  deneg net написав:Так у них уже давненько карусель крутится

Огласите, пожалуйста, весь список тех, кто "давненько крутится" и кого нет в таблице
Востаннє редагувалось mustbe в Пон 30 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:42

Статья косвенно подтверждает мою версию, что схема с конвертацией придумана, чтобы буратинки несли деньги в банки
Голова Національного банку України Андрій Пишний 26 січня заявив, що рішення банківського регулятора і надалі сприятимуть підвищенню банками ставок за строковими депозитами
https://mbiz.censor.net/resonance/33961 ... e_vdastsya
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:03

  klug написав:Жах, на що перетворили гілку. Прочитав 350 повідомлень за останній тиждень і десь лиш 50 з них містили хоче дещицю якоїсь корисної інформації.

Це ж чудово
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