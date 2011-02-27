|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:06
mustbe Я так понимаю именно Восток, не Власный Рахунок? А то на Власном рахунке не вижу такого)
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 530
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:23
vitaliian написав:
Статья косвенно подтверждает мою версию, что схема с конвертацией придумана, чтобы буратинки несли деньги в банки
Cтаття прямо каже що НБУ зацiкавлене щоб населення несло кошти в банки. Так було ранiше, є наразi та буде надалi. I це природньо, бо було б якраз дуже дивно якби НБУ заявляв, що має на метi, щоб люди тримали готiвку в матрасах. Щодо конвертацiйних депозитiв то вказана полiтика має ну дууууже опосередковане до них вiдношення, бо основною метою конвертацiйних депозитiв є все-таки зменшення тиску на курс на готiвковому ринку. I наразi якраз вказану мету досягти вдається.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1262
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:28
Уже некоторые на 3 круг пошли, а некоторые пишут кидок от НБУ или думают про вхождения в клуб))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6171
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54372
|
|
|5
|25757
|
|
|3
|6583
|
|