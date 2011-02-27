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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:06

mustbe Я так понимаю именно Восток, не Власный Рахунок? А то на Власном рахунке не вижу такого)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:23

  vitaliian написав:Статья косвенно подтверждает мою версию, что схема с конвертацией придумана, чтобы буратинки несли деньги в банки
Голова Національного банку України Андрій Пишний 26 січня заявив, що рішення банківського регулятора і надалі сприятимуть підвищенню банками ставок за строковими депозитами
https://mbiz.censor.net/resonance/33961 ... e_vdastsya

Cтаття прямо каже що НБУ зацiкавлене щоб населення несло кошти в банки. Так було ранiше, є наразi та буде надалi. I це природньо, бо було б якраз дуже дивно якби НБУ заявляв, що має на метi, щоб люди тримали готiвку в матрасах. Щодо конвертацiйних депозитiв то вказана полiтика має ну дууууже опосередковане до них вiдношення, бо основною метою конвертацiйних депозитiв є все-таки зменшення тиску на курс на готiвковому ринку. I наразi якраз вказану мету досягти вдається.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:28

Уже некоторые на 3 круг пошли, а некоторые пишут кидок от НБУ или думают про вхождения в клуб))
Игорь Алексеевич
 
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