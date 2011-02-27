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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 13:06
mustbe Я так понимаю именно Восток, не Власный Рахунок? А то на Власном рахунке не вижу такого)
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:23
vitaliian написав:
Статья косвенно подтверждает мою версию, что схема с конвертацией придумана, чтобы буратинки несли деньги в банки
Cтаття прямо каже що НБУ зацiкавлене щоб населення несло кошти в банки. Так було ранiше, є наразi та буде надалi. I це природньо, бо було б якраз дуже дивно якби НБУ заявляв, що має на метi, щоб люди тримали готiвку в матрасах. Щодо конвертацiйних депозитiв то вказана полiтика має ну дууууже опосередковане до них вiдношення, бо основною метою конвертацiйних депозитiв є все-таки зменшення тиску на курс на готiвковому ринку. I наразi якраз вказану мету досягти вдається.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:28
Уже некоторые на 3 круг пошли, а некоторые пишут кидок от НБУ или думают про вхождения в клуб))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:34
Пумб через піддтримку в ТГ видав нову інфу: замовлення валюти тільки у день, коли кошти впадуть на рахунок. При цьому кілька тижнів тому замовляв, такого не було. Оператор(ка) повторював як робот фразу "Замовлення можливе лише при наявності коштів на балансі картки".
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Nick_D
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:00
Ромасик написав:
Це ж чудово
Що ж тут чудового? Мало того, що безплатно прочитав інтелектуальну працю інших учасників, так ще й носом крутить - інформація йому не така?
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Investor_K
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:01
Игорь Алексеевич написав:
Уже некоторые на 3 круг пошли, а некоторые пишут кидок от НБУ или думают про вхождения в клуб))
Правильно роблять, що думають. Питання СТРЬОМНЕ.
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Investor_K
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:12
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Уже некоторые на 3 круг пошли, а некоторые пишут кидок от НБУ или думают про вхождения в клуб))
Правильно роблять, що думають. Питання СТРЬОМНЕ.
Так. У Голубкова таке ж було. Жінці чоботи купив, шубу, а потім прийшов і грошей немає.
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Ромасик
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:17
mustbe, сегодня открывался в МТБ. На центы не согласились. Только на 2707 открыли. Не знаю кому удалось открыть на 2707.51.
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moveton
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:27
moveton написав:mustbe
, сегодня открывался в МТБ. На центы не согласились. Только на 2707 открыли. Не знаю кому удалось открыть на 2707.51.
От отделения к отделению по-разному
У меня морячков удалось уговорить попробовать 2707.51
а вот Альянс не хочет открывать 2709, только 2700 максимум
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emeta
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:28
Nick_D написав:Пумб
через піддтримку в ТГ видав нову інфу: замовлення валюти тільки у день, коли кошти впадуть на рахунок. При цьому кілька тижнів тому замовляв, такого не було. Оператор(ка) повторював як робот фразу "Замовлення можливе лише при наявності коштів на балансі картки".
Дурной пример Альфа банки заразителен
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