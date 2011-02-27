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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.

Ого! А чого це так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:39

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.

Ого! А чого це так?

Бо я так розумію тому що це Ужгород - тобто зовсім окрема історія. Там з валютою в багатьох банках якісь дива відбуваються. Тому те що чудово працює по цей бік Карпат на Закарпатті - на жаль зась :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:02

  Дюрі-бачі написав:Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.

пусть евро отдают
Игорь Алексеевич
 
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