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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:33
Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:36
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.
Ого! А чого це так?
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Investor_K
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:39
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.
Ого! А чого це так?
Бо я так розумію тому що це Ужгород - тобто зовсім окрема історія. Там з валютою в багатьох банках якісь дива відбуваються. Тому те що чудово працює по цей бік Карпат на Закарпатті - на жаль зась
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:54
Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:02
Дюрі-бачі написав:
Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.
пусть евро отдают
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