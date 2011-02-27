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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 556557558559>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.

Ого! А чого це так?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:39

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.

Ого! А чого це так?

Бо я так розумію тому що це Ужгород - тобто зовсім окрема історія. Там з валютою в багатьох банках якісь дива відбуваються. Тому те що чудово працює по цей бік Карпат на Закарпатті - на жаль зась :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:02

  Дюрі-бачі написав:Найбільш дивно мені що навіть гривнею по 39.70 не хочуть видати: нема 70к в касі, тільки на завтра замовлення. Хоча переді мною здавали не менше мільйона гривень готівки.

пусть евро отдают
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:04

  vitaliian написав:Статья косвенно подтверждает мою версию, что схема с конвертацией придумана, чтобы буратинки несли деньги в банки
Голова Національного банку України Андрій Пишний 26 січня заявив, що рішення банківського регулятора і надалі сприятимуть підвищенню банками ставок за строковими депозитами
https://mbiz.censor.net/resonance/33961 ... e_vdastsya

Это касается гривневых депозитов, валюта банкам малоинтересна, т.к. кредиты в валюте почти никто не берет, отсюда и ставки по ним практически нулевые.


  Nick_D написав:Пумб через піддтримку в ТГ видав нову інфу: замовлення валюти тільки у день, коли кошти впадуть на рахунок. При цьому кілька тижнів тому замовляв, такого не було. Оператор(ка) повторював як робот фразу "Замовлення можливе лише при наявності коштів на балансі картки".

Это должно быть где-то прописано в ДКБО, иначе просто отмазка на дурачка, авось клиент клюнет и поведется на это
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:18

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні написав заяву начальниці відділення А-банку, але навряд чи буде толк: доларів в касі нема, замовлення не приймають.

На звільнення?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:20

  moveton написав:mustbe, сегодня открывался в МТБ. На центы не согласились. Только на 2707 открыли. Не знаю кому удалось открыть на 2707.51.

У Києві кмітливий хлопець відкриває за замовчуванням.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:25

  emeta написав:а вот Альянс не хочет открывать 2709, только 2700 максимум

У мене всі або 2707 або 2709
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:32

  Nick_D написав:Пумб через піддтримку в ТГ видав нову інфу: замовлення валюти тільки у день, коли кошти впадуть на рахунок. При цьому кілька тижнів тому замовляв, такого не було. Оператор(ка) повторював як робот фразу "Замовлення можливе лише при наявності коштів на балансі картки".

На прошлой неделе на горячке уверяли что заказывать не нужно. Специально заходил в отделение заказывал. Кассир при выдаче тоже спрашивал "вы заказывали?". Выдают смесью синих и зеленых.
Danik
 
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