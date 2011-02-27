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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:На звільнення?
з проханням замовити $ для забезпечення видачі коштів у касі з картки 123 ...
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:42

  emeta написав:
  moveton написав:mustbe, сегодня открывался в МТБ. На центы не согласились. Только на 2707 открыли. Не знаю кому удалось открыть на 2707.51.

а вот Альянс не хочет открывать 2709, только 2700 максимум

То у вас не хоче.... А у нас самі запропонували сьогодні... А от те, що треба нагадувати про заяву на акцію, то їм в мінус.
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Howl А як можна поповнити цю Very без комісій?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:55

Howl Вибачаюсь, а що таке "рахунок В5"? Гугл не знає.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:05

срочный вопрос по онлайн конвертдепо в Аккорде:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  cohan написав:обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.

плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:08

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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Як фінмон Ексіма сприймає відкриття депо методом перевкладання "не відходячи від каси"?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:12

  flysoulfly написав:плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?

С чего бы депо открываться? Аккорд сохранил ту же самую схему по которой валютное депо за гривну открывалось до 2022 года: конверт сам по себе, депо само по себе. Просто теперь валюту с этого конверта можно использовать только для депо. Но можно и так оставлять, чтобы лежала до лучших времён.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:22

  Dollarman написав:Howl А як можна поповнити цю Very без комісій?

Думаю, краще вивчати матчастину на відповідній гільці
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:27

  moveton написав:
  flysoulfly написав:плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?

С чего бы депо открываться? Аккорд сохранил ту же самую схему по которой валютное депо за гривну открывалось до 2022 года: конверт сам по себе, депо само по себе. Просто теперь валюту с этого конверта можно использовать только для депо. Но можно и так оставлять, чтобы лежала до лучших времён.
8) так можно открыть не на 3мес неразрывный, а депо "вільні кошти" открыть и снять с них в кассе $ через 10 минут?
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