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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 15:37
Ромасик написав:
На звільнення?
з проханням замовити $ для забезпечення видачі коштів у касі з картки 123 ...
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:42
emeta написав: moveton написав:mustbe
, сегодня открывался в МТБ. На центы не согласились. Только на 2707 открыли. Не знаю кому удалось открыть на 2707.51.
а вот Альянс не хочет открывать 2709, только 2700 максимум
То у вас не хоче.... А у нас самі запропонували сьогодні... А от те, що треба нагадувати про заяву на акцію, то їм в мінус.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:46
Howl А як можна поповнити цю Very без комісій?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:55
Howl Вибачаюсь, а що таке "рахунок В5"? Гугл не знає.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:05
срочный вопрос по онлайн
конвертдепо в Аккорде:
flysoulfly написав: moveton написав: cohan написав:
обмен на счет для открытия депозитов
Как я помню, он так и появляется: покупаешь валюту на текущий - автоматически создаётся спецсчёт и зачисляется туда.
плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:08
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:09
Як фінмон Ексіма сприймає відкриття депо методом перевкладання "не відходячи від каси"?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:12
flysoulfly написав:
плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
С чего бы депо открываться? Аккорд сохранил ту же самую схему по которой валютное депо за гривну открывалось до 2022 года: конверт сам по себе, депо само по себе. Просто теперь валюту с этого конверта можно использовать только для депо. Но можно и так оставлять, чтобы лежала до лучших времён.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:22
Dollarman написав:Howl
А як можна поповнити цю Very без комісій?
Думаю, краще вивчати матчастину на відповідній гільціТАСКОМБАНК
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:27
moveton написав: flysoulfly написав:
плиз, напомните: после этого со спецсчета открыть депо самому во вкладке "депозиты"?
или система сама откроет депо автоматом?
С чего бы депо открываться? Аккорд сохранил ту же самую схему по которой валютное депо за гривну открывалось до 2022 года: конверт сам по себе, депо само по себе. Просто теперь валюту с этого конверта можно использовать только для депо. Но можно и так оставлять, чтобы лежала до лучших времён.
так можно открыть не на 3мес неразрывный, а депо "вільні кошти" открыть и снять с них в кассе $ через 10 минут?
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