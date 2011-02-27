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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:40
Вітаю колеги!
Поділюся спостереженнями по Південному. Може це обговорювалось, а може і ні... Я не бачив.
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
Тому, хто співпрацює з Південним, враховуйте це.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:16
Можно какимто образом делать наши манипуляции от имени другого человека, но не возить при этом его с собой? Например доверенность какуюто сделать от него на себя. Я давал когдато доверенность другому человеку на управление моими существующими счетами и депозитами, но вот открывать новый он не мог по ней, в доверенности пересчислялся перечень счетов.
Может был у когоопыт открытия счетов и депозитов вместо друого человека?
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flex123
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:38
flex123 написав:
Можно какимто образом делать наши манипуляции от имени другого человека, но не возить при этом его с собой? Например доверенность какуюто сделать от него на себя.
Конечно.
Многие банки умеют работать по доверке.
Думаю - даже большинство.
Да, это чуть сложнее и чуть дольше, но вполне себе работает.
Главное - в доверке максимально прописать весь спектр делегируемых полномочий: открытие счетов, открытие депо, пополнение, снятие, закрытие и тд.
Конечно, могут быть и нюансы. Надо выяснять в каждой конкретной банке (а лучше - в отделении) - умеют ли они в доверки. Многие - умеют.
Моряки, например, без проблем откроют депо, но деньги с него не выдадут. Не умеют они такой космос.
Короче - надо выяснять по месту.
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mustbe
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:45
mustbe написав: flex123 написав:
Можно какимто образом делать наши манипуляции от имени другого человека, но не возить при этом его с собой? Например доверенность какуюто сделать от него на себя.
Конечно.
Многие банки умеют работать по доверке.
Думаю - даже большинство.
Да, это чуть сложнее и чуть дольше, но вполне себе работает.
Главное - в доверке максимально прописать весь спектр делегируемых полномочий: открытие счетов, открытие депо, пополнение, снятие, закрытие и тд.
Конечно, могут быть и нюансы. Надо выяснять в каждой конкретной банке (а лучше - в отделении) - умеют ли они в доверки. Многие - умеют.
Моряки, например, без проблем откроют депо, но деньги с него не выдадут. Не умеют они такой космос.
Короче - надо выяснять по месту.
мне нотариус объяснял. что есть 2 варианта -
1)сделать гендоверенность - тогда можно и открывать, и получать и т.д., то есть все что может и сам человек делать
2) доверенность на конкретные счета - указываются номера счетов и доверенное лицо может ими управлять, но новыми не может, т.к. это уже будут новый счета с новыми номерами и их не будет в доверенности.
я использовал второй вариант. но возможно есть еще варианты, я не проводил тогда, в прошлом, серьезное исследавание вариантов, обратился всего к одному нотариусу и выбрал из 2 предложенных вариантов
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flex123
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:50
flex123 написав:
мне нотариус объяснял. что есть 2 варианта -
1)сделать гендоверенность - тогда можно и открывать, и получать и т.д., то есть все что может и сам человек делать
2) доверенность на конкретные счета - указываются номера счетов и доверенное лицо может ими управлять, но новыми не может, т.к. это уже будут новый счета с новыми номерами и их не будет в доверенности.
Для нормальной работы с доверкой - нужен вариант 1.
Вариант 2 - под более узкие задачи, типа для управления конкретным счётом.
Чем больше прав прописано в доверке - тем меньше гемора у того, кто ей пользуется
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mustbe
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