Додано: Пон 30 січ, 2023 17:45

mustbe написав: flex123 написав: Можно какимто образом делать наши манипуляции от имени другого человека, но не возить при этом его с собой? Например доверенность какуюто сделать от него на себя. Можно какимто образом делать наши манипуляции от имени другого человека, но не возить при этом его с собой? Например доверенность какуюто сделать от него на себя.

Конечно.

Многие банки умеют работать по доверке.

Думаю - даже большинство.

Да, это чуть сложнее и чуть дольше, но вполне себе работает.

Главное - в доверке максимально прописать весь спектр делегируемых полномочий: открытие счетов, открытие депо, пополнение, снятие, закрытие и тд.

Конечно, могут быть и нюансы. Надо выяснять в каждой конкретной банке (а лучше - в отделении) - умеют ли они в доверки. Многие - умеют.

Моряки, например, без проблем откроют депо, но деньги с него не выдадут. Не умеют они такой космос.

Короче - надо выяснять по месту. Конечно.Многие банки умеют работать по доверке.Думаю - даже большинство.Да, это чуть сложнее и чуть дольше, но вполне себе работает.Главное - в доверке максимально прописать весь спектр делегируемых полномочий: открытие счетов, открытие депо, пополнение, снятие, закрытие и тд.Конечно, могут быть и нюансы. Надо выяснять в каждой конкретной банке (а лучше - в отделении) - умеют ли они в доверки. Многие - умеют.Моряки, например, без проблем откроют депо, но деньги с него не выдадут. Не умеют они такой космос.Короче - надо выяснять по месту.

мне нотариус объяснял. что есть 2 варианта -1)сделать гендоверенность - тогда можно и открывать, и получать и т.д., то есть все что может и сам человек делать2) доверенность на конкретные счета - указываются номера счетов и доверенное лицо может ими управлять, но новыми не может, т.к. это уже будут новый счета с новыми номерами и их не будет в доверенности.я использовал второй вариант. но возможно есть еще варианты, я не проводил тогда, в прошлом, серьезное исследавание вариантов, обратился всего к одному нотариусу и выбрал из 2 предложенных вариантов