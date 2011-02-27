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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:02

  Vial написав:Вітаю колеги!
Поділюся спостереженнями по Південному. Може це обговорювалось, а може і ні... Я не бачив.
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
Тому, хто співпрацює з Південним, враховуйте це.


враховуемо
але ж, шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
Одеськи евгейички - вони таки: якщо е залишки, значить не дуже гроши потрибни, нам потрибнише...
тому треба картковий рахунок тут тримати пустим, deneg net
cohan
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Dollarman Велика 5, ТАС, їх кредитна картьа.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:04

  alex lem написав:Або більше гемору. Як записав ген доверенність на жінку і проблеми у сім'ї. Мало чи що... Квартиру на маму перепише? :mrgreen:

Я не юрист, но мне кажется, что в этих вопросах нет понятия "ген.доверка".
Что там прописано - на то она и даёт право. И не более того.
Если там ничего не сказано про недвижимость - то никто ничего никуда не перепишет.
Пусть юристы поправят.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:04

mustbe В А банке прописывают прямо в договоре на депо, без нотариального, а вот в Альянсе фигушки!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

BINGO!

BINGO!

BINGO!

найден банк, открывающий "раз в 30 дней"!!!

это пирАУЕус

требую звания заслуженного депозитчика!
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:07

  Долар по 4 грн написав:mustbe В А банке прописывают прямо в договоре на депо, без нотариального, а вот в Альянсе фигушки!

Эту мысль я не осилил.
Но Альянс без проблем работает с доверками, если вы об этом
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:08

  cohan написав:BINGO!

BINGO!

BINGO!

найден банк, открывающий "раз в 30 дней"!!!

это пирАУЕус

требую звания заслуженного депозитчика!

Пусть они Вам его и присвоят.)))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:10

Банки почнуть різати дохідність «довгих» депозитів: які вкла

З валютою — взагалі виходитиме, що банкам стають невигідними валютні кошти населення, та й валютні депозити, як такі. Тут важко сказати, як вони на це реагуватимуть. Навряд чи відмовлятимуться від валютних депозитів взагалі, бо попит на цей продукт точно є і значний. Можливо, підвищиться курс купівлі валюти під тримісячний депозит.

Мнеие эксперта, прочитал на Минфине. Не претендую на вероятность, но она существует, интересует на какой %? :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:11

mustbe Конкретно на проспекте Соборности мне озвучили что доверенность не вариант.Хз.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13

  cohan написав:найден банк, открывающий "раз в 30 дней"!!!

А подробнее ?
Бинго то в чём ?
mustbe
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