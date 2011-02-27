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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13

cohan Да с их курсом, не мудренно что таким образом завлекают клиента :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:18

  Долар по 4 грн написав:Конкретно на проспекте Соборности мне озвучили что доверенность не вариант.Хз.

Ну, значит куры на проспекте Соборности не умеют в доверки. Или просто не хотят морочиться.
Бывает, на то они и куры
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:19

  cohan написав:
  Vial написав:Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
flysoulfly
 
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