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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13
cohan
Да с их курсом, не мудренно что таким образом завлекают клиента
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:18
Долар по 4 грн написав:
Конкретно на проспекте Соборности мне озвучили что доверенность не вариант.Хз.
Ну, значит куры на проспекте Соборности не умеют в доверки. Или просто не хотят морочиться.
Бывает, на то они и куры
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:19
cohan написав: Vial написав:
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
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