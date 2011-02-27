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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13
cohan
Да с их курсом, не мудренно что таким образом завлекают клиента
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:18
Долар по 4 грн написав:
Конкретно на проспекте Соборности мне озвучили что доверенность не вариант.Хз.
Ну, значит куры на проспекте Соборности не умеют в доверки. Или просто не хотят морочиться.
Бывает, на то они и куры
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mustbe
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:19
cohan написав: Vial написав:
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:50
Успіх написав: Успіх написав: maza5 написав:
Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
Я так розумію, що і конвертдепо під їхні 32-34% річних в доларі, виявляється, що - НЕ ПЕРЕКРИВАЄ річної інфляції?
На той ветке правды нет, всё судачат.
У нас в Днепре за год реальные стоимости жилья (и вторичного и первичного) выросли в валюте.
Это при том, что в стране война, уменьшились доходы населения почти во всех сферах, курс бакса вырос, прилёты, не самая удаленная область от БД..
Востаннє редагувалось emeta
в Пон 30 січ, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:54
flysoulfly написав: cohan написав: Vial написав:
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
У меня не уходит, на текущем и карточном по нулям с тех пор как пивень стал стал не интересен курсом. Но разве дело в остатках?
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emeta
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
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Andrey2512
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:32
Andrey2512 Я один раз открыл, больше не собираюсь.
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:37
В универсале перестали валюту выдавать?
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demichh
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:39
Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
Не варто, як уже писав Investor_K
вище в треді, це небезпечно і може мати наслідки.
demichh написав:
В универсале перестали валюту выдавать?
угу
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Maxwe11
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:49
demichh написав:
В универсале перестали валюту выдавать?
Позвонил утром в Ашку спросил за конверт, ибо там хитро , не так как в примате.
Оператор с радостью вичитал лекцию от А до Я по депозиту, видно уже на автомате.
Ашка своим будет валюту собирать.
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Goodman
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