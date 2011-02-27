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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13

cohan Да с их курсом, не мудренно что таким образом завлекают клиента :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:18

  Долар по 4 грн написав:Конкретно на проспекте Соборности мне озвучили что доверенность не вариант.Хз.

Ну, значит куры на проспекте Соборности не умеют в доверки. Или просто не хотят морочиться.
Бывает, на то они и куры
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:19

  cohan написав:
  Vial написав:Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:50

  Успіх написав:
  Успіх написав:
  maza5 написав:Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??

Я так розумію, що і конвертдепо під їхні 32-34% річних в доларі, виявляється, що - НЕ ПЕРЕКРИВАЄ річної інфляції? ;)


На той ветке правды нет, всё судачат.
У нас в Днепре за год реальные стоимости жилья (и вторичного и первичного) выросли в валюте.
Это при том, что в стране война, уменьшились доходы населения почти во всех сферах, курс бакса вырос, прилёты, не самая удаленная область от БД..
Востаннє редагувалось emeta в Пон 30 січ, 2023 19:56, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:54

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Vial написав:Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?


У меня не уходит, на текущем и карточном по нулям с тех пор как пивень стал стал не интересен курсом. Но разве дело в остатках?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:32

Andrey2512 Я один раз открыл, больше не собираюсь.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:37

Моня

В универсале перестали валюту выдавать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:39

  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

Не варто, як уже писав Investor_K вище в треді, це небезпечно і може мати наслідки.

  demichh написав:В универсале перестали валюту выдавать?

угу
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  demichh написав:В универсале перестали валюту выдавать?

Позвонил утром в Ашку спросил за конверт, ибо там хитро , не так как в примате.
Оператор с радостью вичитал лекцию от А до Я по депозиту, видно уже на автомате.
Ашка своим будет валюту собирать.
Goodman
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