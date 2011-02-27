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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:09

  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:23

Sense
Валюту можна замовляти заздалегідь, коли ще немає грошей на рахунку (вони на депозиті), але терміни все одно +- 10 робочих днів від дня закінчення депозиту.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:44

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг

Это для мазохистов. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:28

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг


какой город (регион)?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Vial написав:Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?


нет, конечно
хз может при больше ноля что-то уходит а не списывает до 0
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:38

flex123 а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:41

  Goodman написав:flex123 а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
Не обязательно перед войной, уходили с городов ещё перед карантином.
Игорь Алексеевич
 
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