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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 21:09
Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
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kuzmich
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Додано: Пон 30 січ, 2023 21:23
Sense
Валюту можна замовляти заздалегідь, коли ще немає грошей на рахунку (вони на депозиті), але терміни все одно +- 10 робочих днів від дня закінчення депозиту.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 21:44
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди
таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
Это для мазохистов.
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nord
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:28
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
какой город (регион)?
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flex123
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35
flysoulfly написав: cohan написав: Vial написав:
Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?
нет, конечно
хз может при больше ноля что-то уходит а не списывает до 0
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:38
flex123 а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
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Goodman
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Додано: Пон 30 січ, 2023 22:41
Goodman написав:flex123
а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
Не обязательно перед войной, уходили с городов ещё перед карантином.
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Игорь Алексеевич
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