RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 561562563564>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:09

  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
kuzmich
 
Повідомлень: 134
З нами з: 25.08.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:23

Sense
Валюту можна замовляти заздалегідь, коли ще немає грошей на рахунку (вони на депозиті), але терміни все одно +- 10 робочих днів від дня закінчення депозиту.
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 04.01.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:44

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг

Это для мазохистов. :wink:
nord
 
Повідомлень: 156
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:28

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг


какой город (регион)?
flex123
 
Повідомлень: 68
З нами з: 10.12.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  Vial написав:Місяць чи два назад мені здалося, що сума залишку в гривнях на картрахунку дещо зменшилась. Але уваги тому не придав. А це дивлюся, що карт.рахунок заліз у мінус. Тобто несанкційонований овердрафт. Почав розбиратися. А в тарифах є плата за обслуговування карток 25 грн. в місяць.
.
шановний, навищо вы на ньому залишки тримаете?
треба картковий рахунок тут тримати пустим
так и в минус уходит, разве нет?


нет, конечно
хз может при больше ноля что-то уходит а не списывает до 0
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5068
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:38

flex123 а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:41

  Goodman написав:flex123 а в каком регионе есть Универсал, они перед войной отовсюда полиняли.
скорее всего Киев...........
Не обязательно перед войной, уходили с городов ещё перед карантином.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6175
З нами з: 13.09.09
Подякував: 37 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:49

Игорь Алексеевич точность, ваш козирь, не поспоришь.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:52

  mustbe написав:+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:01

  deneg net написав:
  mustbe написав:+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место

Так у них уже давненько карусель крутится. Правда не знаю как они отдают валюту.
А чого мовчимо? Давно - це коли? Які ще позатабличні банки Вам відомі?
Цікаво, що у профільній гілці Востока був такий діалог:
07 жов, 2022 fadiha написав: Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
Investor_K написав: В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ.
mustbe: Не, Восток не в клубе https://forum.finance.ua/topic248030.html?start=40
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 561562563564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2309)
31.01.2023 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.