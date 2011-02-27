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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:04
Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
На звільнення?
з проханням замовити $ для забезпечення видачі коштів у касі з картки 123 ...
З такими заявами довго ходити будете.
Goodman написав:
Ашка своим будет валюту собирать.
Ось ви уже не один.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:25
klug написав:
Жах, на що перетворили гілку. Прочитав 350 повідомлень за останній тиждень і десь лиш 50 з них містили хоче дещицю якоїсь корисної інформації
Згоден, про це вже неодноразово писали. Багато смітять новачки із заїждженими питаннями, а досвідчені охоче їх вчать, щоб новопринаджені завалювали курс ще нижче і створювали черги. Також смітять їхніми переживаннями незникаючі очкуни.
Я - за закриту гілку. Згоден також на щомісячну абонплату її ведучому (адміну) і власнику ресурсу.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:30
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
На тому тижні дочка отримувала на Лівому березі Києва, 0 чоловік в черзі, купюри нові, сума кратна 100, генератор.
Не рекомендую.
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