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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562563>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:30

  kuzmich написав:
  Andrey2512 написав:Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?

сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг

На тому тижні дочка отримувала на Лівому березі Києва, 0 чоловік в черзі, купюри нові, сума кратна 100, генератор.
Не рекомендую.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:19

  Visky написав:
  mustbe написав:+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?

Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:25

  Visky написав:Цікаво, що у профільній гілці Востока був такий діалог:
07 жов, 2022 fadiha написав: Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
Investor_K написав: В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ.
mustbe: Не, Восток не в клубе https://forum.finance.ua/topic248030.html?start=40

В октябре - вроде не было.
Но уже почти 4 месяца прошло, клуб удвоился за это время
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мтб вроде бы умеет в онлайн открытие через приложение. И можно сепой закидывать. В банке сказали так когла открывал. Может кто пробовал уже.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:40

  mustbe написав:
  Visky написав:
  mustbe написав:+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?

Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.

Пункт 10. Поповнення безготівково не тарифікується.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:45

  Ромасик написав:
  mustbe написав:
  Visky написав:0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?

Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.

Пункт 10. Поповнення безготівково не тарифікується.

Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми

То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
а переказ з бобра вважатиметься тут як надходження з рахункiв ПАТ "Восток"? Повинно б вважатись
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:49

  Alien написав:
  mustbe написав:12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
а переказ з бобра вважатиметься тут як надходження з рахункiв ПАТ "Восток"? Повинно б вважатись

А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:57

  mustbe написав:Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми

То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

При чому тут це? Ви поповнюєте поточний рахунок 2620 у грн. А депозитний рахунок 2630 і в дол.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:58

  mustbe написав:,
А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.

какой еще СЕП ?
на наш валютный депозит зачисляется валюта со счетов банка Восток
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