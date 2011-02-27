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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:30
kuzmich написав: Andrey2512 написав:
Народ, стоит ли в Моно сейчас открывать конвертдепо? Или могут начаться проблемы с отдачей?
сроки выдачи 2 депо были сорваны и несколько раз перенесены, первый получил через 3 недели, 2-й через 12 дней. В день получения отстоял 2ч в очереди таких же удачливых котобанковцев в универсале. 2-й раз уже заказывал на абанку. Поэтому нафиг
На тому тижні дочка отримувала на Лівому березі Києва, 0 чоловік в черзі, купюри нові, сума кратна 100, генератор.
Не рекомендую.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 08:19
Visky написав: mustbe написав:
+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?
Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 08:25
Visky написав:
Цікаво, що у профільній гілці Востока був такий діалог:
07 жов, 2022 fadiha написав: Скажите, а в этом банке можно открыть конвертационный депозит?
Investor_K написав: В августе мне говорили, что да. Но какие условия - ХЗ.
mustbe: Не, Восток не в клубе https://forum.finance.ua/topic248030.html?start=40
В октябре - вроде не было.
Но уже почти 4 месяца прошло, клуб удвоился за это время
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:54
Мтб вроде бы умеет в онлайн открытие через приложение. И можно сепой закидывать. В банке сказали так когла открывал. Может кто пробовал уже.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:40
mustbe написав: Visky написав: mustbe написав:
+ 46. Восток
Зелёная банка, интересная.
5-е место
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?
Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.
Пункт 10. Поповнення безготівково не тарифікується.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:45
Ромасик написав: mustbe написав: Visky написав:
0.3% (пополнение).
Чи прописано десь це на їхньому сайті, до яких саме тарифів відноситься?
Чи можливо це якось обійти (якщо поповнювати черз карти, рахунки, безготівково СЕП...)?
Прописано в тарифах текущих и депозитных счетов.
Обойти - может и можно, но скорее всего нет.
Есть пара идей, но вряд ли они сработают.
Пункт 10. Поповнення безготівково не тарифікується.
Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми
То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:47
mustbe написав:
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
а переказ з бобра вважатиметься тут як надходження з рахункiв ПАТ "Восток"? Повинно б вважатись
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Alien
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:49
Alien написав: mustbe написав:
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
а переказ з бобра вважатиметься тут як надходження з рахункiв ПАТ "Восток"? Повинно б вважатись
А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:57
mustbe написав:
Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми
То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%
При чому тут це? Ви поповнюєте поточний рахунок 2620 у грн. А депозитний рахунок 2630 і в дол.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:58
mustbe написав:
,
А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.
какой еще СЕП ?
на наш валютный депозит зачисляется валюта со счетов банка Восток
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