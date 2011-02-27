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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:59

  Ромасик написав:
  mustbe написав:Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми

То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

При чому тут це? Ви поповнюєте поточний рахунок 2620 у грн. А депозитний рахунок 2630 і в дол.

Да, пополнение текущего будет без комиса.
Но при открытии депо сдерут 0.6%.
Такой хоккей нам не нужен
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03

  J написав:
  mustbe написав:,
А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.

какой еще СЕП ?
на наш валютный депозит зачисляется валюта со счетов банка Восток

Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03

  flex123 написав:Мтб вроде бы умеет в онлайн открытие через приложение. И можно сепой закидывать. В банке сказали так когла открывал. Может кто пробовал уже.


умеет
но "Строковый межбанк" в перечне нет

это так - мягко
чтобы не ругаться :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:06

  mustbe написав:,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра

валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:14

  J написав:
  mustbe написав:,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра

валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу

А как на межбанк попадёт гривна для обмена ?
Бобровые карты и счета востоку не подвластны.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36

  mustbe написав:
  J написав:
  mustbe написав:,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра

валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу

А как на межбанк попадёт гривна для обмена ?
Бобровые карты и счета востоку не подвластны.

,
на межбанк гривна попала путем безналичного перевода с моего текущего счета в банке Восток
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:40

,,,
Востаннє редагувалось J в Вів 31 січ, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:41

Чтобы инициировать обмен - придётся открыть депо.
За скромные 0.6%
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:43

  mustbe написав:Чтобы инициировать обмен - придётся открыть депо.
За скромные 0.6%

если вы им вложите в голову эту идею
то вероятно да
:D
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Лень спорить, читайте тарифы
mustbe
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