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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 10:59
Ромасик написав: mustbe написав:
Не всё так просто.
12 - Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:
12.1 - у готівковій формі - безкоштовно
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
12.3 - у безготівковій формі з рахунків інших банків - 0,6% від суми
То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%
При чому тут це? Ви поповнюєте поточний рахунок 2620 у грн. А депозитний рахунок 2630 і в дол.
Да, пополнение текущего будет без комиса.
Но при открытии депо сдерут 0.6%.
Такой хоккей нам не нужен
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03
J написав: mustbe написав:
,
А вот совсем не факт.
Куры путаются в показаниях.
Думаю, что любой входящий сэп будет считаться чужим. А может и нет. Надо тестить.
какой еще СЕП ?
на наш валютный депозит зачисляется валюта со счетов банка Восток
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03
flex123 написав:
Мтб вроде бы умеет в онлайн открытие через приложение. И можно сепой закидывать. В банке сказали так когла открывал. Может кто пробовал уже.
умеет
но "Строковый межбанк" в перечне нет
это так - мягко
чтобы не ругаться
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:06
mustbe написав:
,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра
валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:14
J написав: mustbe написав:
,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра
валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу
А как на межбанк попадёт гривна для обмена ?
Бобровые карты и счета востоку не подвластны.
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:36
mustbe написав: J написав: mustbe написав:
,
Очень сомневаюсь, что восток сумеет открыть депо напрямую с бобра
валюта приходит с межбанка на наш депозит, я ее не вношу
А как на межбанк попадёт гривна для обмена ?
Бобровые карты и счета востоку не подвластны.
,
на межбанк гривна попала путем безналичного перевода с моего текущего счета в банке Восток
12.2 - у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" - безкоштовно
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:40
,,,
Востаннє редагувалось J
в Вів 31 січ, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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J
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:41
Чтобы инициировать обмен - придётся открыть депо.
За скромные 0.6%
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:43
mustbe написав:
Чтобы инициировать обмен - придётся открыть депо.
За скромные 0.6%
если вы им вложите в голову эту идею
то вероятно да
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Додано: Вів 31 січ, 2023 11:47
Лень спорить, читайте тарифы
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