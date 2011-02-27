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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:09

  mustbe написав:То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.

Несколько моментов, которые может быт кому-то будут интересны:
- базово открывают только текущий гривневый счёт за 100 грн. Кстати, интересный вопрос, можно ли и есть ли смысл этого не делать? У них сейчас появилась "кешбековая" карточка (на сайте не указана) с бесплатным пополнением и бесплатно открываемая, если виртуальная. Но не факт, что с этой карточки можно открывать депо. Или, если и можно, то будет ли без комиса (выход у неё в большинстве способов платный)?. Я уже открыл текущий, но можете потерзать менеджеров.
- при открытии конвертдепо дополнительно бесплатно откроют долларовоую КДВ (не текущий счёт), откуда потом можно в кассе снимать без комиса. Кстати, дневной лимит снятия определяется кучеряво: если в кассу дать только карту, тогда 100к по курсу банка (т.е. 2707 за раз не выйдет). А если к карте доложить паспорт, тогда по курсу НБУ.
- на центы в моём отделении не дали оформить. Только на 2707$.
- обещали, что и в веббанкинге и в приложении видно будет всё: счета, карты депозиты. Но конвертдепо онлайн открыть низя.
- для удобства можно открыть отдельно и гривневую карту. Они в большинстве вариантов требуют хотя бы одноразовой платы за оформление (от 50 грн), но есть и шаровая виртуальная (её можно и пластиком, но тогда 150 грн) кешбековая. Кешбек, кстати, считается довольно оригинально: обещали, что 0.7% с любых покупок (не вкапывался чистыми это или грязными), но в течение месяца аккумулируется на отдельном счёте и в конце месяца принудительно выплачивается на карту, если набралось от 5 грн. Если не набралось, тогда он сгорает.
- я себе условно-бесплатно открыл гривневую пластиковую КДВ. Она вообще-то 50 грн, но можно открыть за 100 грн депо на месяц и к нему на шару оформят точно такую же карту, ну а 100 грн через месяц ко мне вернётся даже с процентами. На ней до 30 тысяч в месяц безнальное пополнение на шару (дальше - 0.5%) и обнал в банкоматах Украины и отделениях Востока на шару всегда. Может и пригодится для чего.

P.S. И да, если ФЛП, тогда конвертдепо в день открытия первого счёта открыть не получится: им нужно с него деньги снимать, а для этого они ждут, когда этот счёт примет на учёт налоговая (хотя забрасывать деньги на него можно сразу). Поэтому в январский вагон я уже не успел. Правда, и так и так бы не успел: СЭП идёт часа 3, а они конверты открывают только до 11 утра.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:15

Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:15

  alex lem написав:
  osafly написав:
  Дюрі-бачі написав:J Ну це ж Приват. Вони і закордоном порізали ліміт зняття з 12,5 до 6к. Але валюту поки віддають і перестануть віддавати одними із останніх. ИМХО.


Привату вообще пох на законы и установы НБУ...Они порезали не до 6К с 12.5К недельных,а для Польши например,установили лимит на снятие налички-300злотых/неделя,это 2650грн...На ж...пу падали доказывали на горячей линии,мол это поляки беспределят...Хотя карты других банков работают как положено..Лишь Приват страдает такой вот фигней...Причем это касается всех кого знаю,всех кто имеет карты Привата.Беспредельщики.

Приват обламав хитрозробленим картковий туризм? :wink:


Они прямо нарушают установы НБУ,напрямую вмешиваясь и ограничивая своих клиентов полноценно пользоваться средствами за границей..А так как они откровенные длб.. то они обломали не карточный туризм,а свои доходы и отдали рынок обналички по сути своим многочисленным конкурентам,потому что банк берет в среднем 2% от суммы снятия.Учитывая что практически у каждого жителя Украины есть карта Привата-это очень и очень не хилые деньги.Но дуракам да,закон не писан..
osafly
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