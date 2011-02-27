Додано: Вів 31 січ, 2023 12:09

mustbe написав: То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6% То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.Несколько моментов, которые может быт кому-то будут интересны:- базово открывают только текущий гривневый счёт за 100 грн. Кстати, интересный вопрос, можно ли и есть ли смысл этого не делать? У них сейчас появилась "кешбековая" карточка (на сайте не указана) с бесплатным пополнением и бесплатно открываемая, если виртуальная. Но не факт, что с этой карточки можно открывать депо. Или, если и можно, то будет ли без комиса (выход у неё в большинстве способов платный)?. Я уже открыл текущий, но можете потерзать менеджеров.- при открытии конвертдепо дополнительно бесплатно откроют долларовоую КДВ (не текущий счёт), откуда потом можно в кассе снимать без комиса. Кстати, дневной лимит снятия определяется кучеряво: если в кассу дать только карту, тогда 100к по курсу банка (т.е. 2707 за раз не выйдет). А если к карте доложить паспорт, тогда по курсу НБУ.- на центы в моём отделении не дали оформить. Только на 2707$.- обещали, что и в веббанкинге и в приложении видно будет всё: счета, карты депозиты. Но конвертдепо онлайн открыть низя.- для удобства можно открыть отдельно и гривневую карту. Они в большинстве вариантов требуют хотя бы одноразовой платы за оформление (от 50 грн), но есть и шаровая виртуальная (её можно и пластиком, но тогда 150 грн) кешбековая. Кешбек, кстати, считается довольно оригинально: обещали, что 0.7% с любых покупок (не вкапывался чистыми это или грязными), но в течение месяца аккумулируется на отдельном счёте и в конце месяца принудительно выплачивается на карту, если набралось от 5 грн. Если не набралось, тогда он сгорает.- я себе условно-бесплатно открыл гривневую пластиковую КДВ. Она вообще-то 50 грн, но можно открыть за 100 грн депо на месяц и к нему на шару оформят точно такую же карту, ну а 100 грн через месяц ко мне вернётся даже с процентами. На ней до 30 тысяч в месяц безнальное пополнение на шару (дальше - 0.5%) и обнал в банкоматах Украины и отделениях Востока на шару всегда. Может и пригодится для чего.P.S. И да, если ФЛП, тогда конвертдепо в день открытия первого счёта открыть не получится: им нужно с него деньги снимать, а для этого они ждут, когда этот счёт примет на учёт налоговая (хотя забрасывать деньги на него можно сразу). Поэтому в январский вагон я уже не успел. Правда, и так и так бы не успел: СЭП идёт часа 3, а они конверты открывают только до 11 утра.