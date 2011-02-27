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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:49

  Investor_K написав:Там могли тільки до себе звати. Без варіантів.


якщо розказують що в інших банках не буде готівки то адекватний клієнт зрозуміє що і в них також. бо літаків окремих у абанки немає. і змотає взагалі вудки а не до них прийде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:скоро готівки не буде

дол или грн?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:31

nekefer звісно що доларів. Гривні надруковано достатньо
Дюрі-бачі
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