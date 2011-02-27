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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 14:49
Investor_K написав:
Там могли тільки до себе звати. Без варіантів.
якщо розказують що в інших банках не буде готівки то адекватний клієнт зрозуміє що і в них також. бо літаків окремих у абанки немає. і змотає взагалі вудки а не до них прийде.
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mephala
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:14
Дюрі-бачі написав:
скоро готівки не буде
дол или грн?
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nekefer
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Додано: Вів 31 січ, 2023 15:31
nekefer звісно що доларів. Гривні надруковано достатньо
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Дюрі-бачі
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