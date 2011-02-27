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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:49

  Investor_K написав:Там могли тільки до себе звати. Без варіантів.


якщо розказують що в інших банках не буде готівки то адекватний клієнт зрозуміє що і в них також. бо літаків окремих у абанки немає. і змотає взагалі вудки а не до них прийде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:скоро готівки не буде

дол или грн?
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:31

nekefer звісно що доларів. Гривні надруковано достатньо
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:43

  Дюрі-бачі написав:Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.

Слухати всезнаючих дівчаток то таке... Але трошки розстроїв Приват, який чергову порцію видав старими (і навіть затертими, які попросив замінити). Думав, що там голубенькі не закінчаться (завжди були новенькі) - схоже прийдеться звикати...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:10

  Vivat написав:трошки розстроїв Приват, який чергову порцію видав старими (і навіть затертими, які попросив замінити). Думав, що там голубенькі не закінчаться (завжди були новенькі) - схоже прийдеться звикати...

Забирав сьогодні геть трохи долярів в приваті. Мені хватило кольоровими. Переді мною забирав чудак соц депо. Хотів 2670, касир відмовила,менше видала. Як свої забрав, спросив а скільки ж тоді можна замовляти на видачу долярів. Не більше 2400 за раз. Касир -цар і бог. Одне відділення примату з касою на великий спальний район. До ближчого треба їхать. Та ще й нема генератора,наклеїли бОмажку від руки. ,,Нема світла-відділення не працює,,. :shock: Й так поміж цими тривогами, та з 14 години світло включили, ледве встиг отримать доляри. Від каси відійшов,через хвилин сім тривогу включили. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:13

  Дюрі-бачі написав: скоро готівки не буде в інших банках.

Такое чувство, что суркис-банк завозит валюту в Украину. У нас почти вся наличная валюта завозится пумбой. Они на этом хорошо зарабатывают, используя своё монопольное положение. С чего бы им лишаться заработка?
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:22

  Дюрі-бачі написав:Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.

Ніколи не вірив куркам з А банку. Ця банка ввібрала найгірше з привату часів Коломойського. Жорсткий план по впарюванні банківських продуктів. Дзвонять з глупими питаннями чого відмовився від пролонгації конверт депо в доларі під 0.01 проценту. :mrgreen: По телефону замовить валюту на видачу-,,Ні, прийдете в відділення, замовите. А може ви в гривні депо розмістите ?,, План, план. Таке собі.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:23

  olechkakiev написав:Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?

Как? На 10 купийок?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:29

Так, на 10 копійок. На 5 депозитах це 1250 грн.
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:33

  Ромасик написав:
  olechkakiev написав:Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?

Как? На 10 купийок?

Також посміявся з цього пасажира. ,,Страшне падіння,, Деякі наші колєги-мажори не паряться і геть не забирають долярчики. А знов заходять на новий круг каруселів по курсу прийому банку.
В мене тута приймали вчора доляр 40,4, зранку 40,35 обід 40,30 зараз 40,35. :D ,,Фсе пропало, треба чекать гарний курс,,
alex lem
 
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