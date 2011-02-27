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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:39

alex lem це Олечка)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Забрал сегодня очередную пайку в Райфе, Днепр. Выдали купюрами 2003 и 2006 года, но нормальными. Синенькие кончились( Заказываю всегда через кассира сегодня на завтра и никто никогда не проверяет закончилось у меня там что-то или нет. Заказывает человек - значит так надо. Также кассир подтвердил, что суточный эквивалент выдачи в гривне рассчитывается по курсу НБУ, как и отмечено в квитанции, и следующую пайку в размере 2730 у.е. могу смело забрать за один заход.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:В мене тута приймали вчора доляр 40,4, зранку 40,35 обід 40,30 зараз 40,35. ,,Фсе пропало, треба чекать гарний курс,,

Не факт, що скоро такий буде.
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:53

  Ой+ написав:,
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.

вже міняють ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:прийдете в відділення, замовите.
напишіть, будь ласка, чи вдалось замовити. Бо мені кілька разів казали, що "не замовляємо", "замовлення не підтверджує Київ"...
Подивимось як завтра віддадуть в Приваті (замовлення прийняли на 2400) і чи доведеться знову брати гривнею в А-банку лютневий клубний внесок.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 31 січ, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:59

  J написав:
  Ой+ написав:,
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.

вже міняють ?

Почали з обл.центрів - там очевидно крайні злидні.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання
Все про програму ЄС та уряду України
З 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. https://finance.ua/ua/goodtoknow/led-lampy

На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 17:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Деякі наші колєги-мажори не паряться і геть не забирають долярчики. А знов заходять на новий круг каруселів по курсу прийому банку.

ИМХО краще недоотримати 25 чи 50$ прибутку, ніж ходити тиждень по відділеннях...
Дюрі-бачі
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