Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Забрал сегодня очередную пайку в Райфе, Днепр. Выдали купюрами 2003 и 2006 года, но нормальными. Синенькие кончились( Заказываю всегда через кассира сегодня на завтра и никто никогда не проверяет закончилось у меня там что-то или нет. Заказывает человек - значит так надо. Также кассир подтвердил, что суточный эквивалент выдачи в гривне рассчитывается по курсу НБУ, как и отмечено в квитанции, и следующую пайку в размере 2730 у.е. могу смело забрать за один заход.
напишіть, будь ласка, чи вдалось замовити. Бо мені кілька разів казали, що "не замовляємо", "замовлення не підтверджує Київ"... Подивимось як завтра віддадуть в Приваті (замовлення прийняли на 2400) і чи доведеться знову брати гривнею в А-банку лютневий клубний внесок.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 31 січ, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:, Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.
вже міняють ?
Почали з обл.центрів - там очевидно крайні злидні.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання Все про програму ЄС та уряду України З 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. https://finance.ua/ua/goodtoknow/led-lampy
На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках. Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т.д.
olechkakiev написав:Так, на 10 копійок. На 5 депозитах це 1250 грн.
С другой стороны неделя простоя выливается на 5 депозитах в недополученный заработок 2500*0,04*7*5=3500 грн. И чтобы скомпенсировать простой, курс приема должен за неделю вырасти на 0,28 коп. Не факт, что он вырастет.
Дюрі-бачі написав: скоро готівки не буде в інших банках.
Такое чувство, что суркис-банк завозит валюту в Украину. У нас почти вся наличная валюта завозится пумбой. Они на этом хорошо зарабатывают, используя своё монопольное положение. С чего бы им лишаться заработка?
Ніфіга вони не завозять, звідки ви це взяли? Вони лайно з печатками видають своїм клієнтам