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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:05

  Ой+ написав:
  alex lem написав:В мене тута приймали вчора доляр 40,4, зранку 40,35 обід 40,30 зараз 40,35. ,,Фсе пропало, треба чекать гарний курс,,

Не факт, що скоро такий буде.
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.

Шьорт поб'єрі, трохи весь гешефт не прозівав з цими карусєлями. Ви крайній? Я за Вами буду. Прийдеться на село поїхать щоб найти десь ті лампочки. :D Тримайте чергу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  alex lem написав:прийдете в відділення, замовите.
напишіть, будь ласка, чи вдалось замовити. Бо мені кілька разів казали, що "не замовляємо", "замовлення не підтверджує Київ"...
Подивимось як завтра віддадуть в Приваті (замовлення прийняли на 2400) і чи доведеться знову брати гривнею в А-банку лютневий клубний внесок.


А по якому курсу в гривні віддав А-Банк?
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:12

  Дюрі-бачі написав:
  alex lem написав:Деякі наші колєги-мажори не паряться і геть не забирають долярчики. А знов заходять на новий круг каруселів по курсу прийому банку.

ИМХО краще недоотримати 25 чи 50$ прибутку, ніж ходити тиждень по відділеннях...

То ви балувані по Закарпаттям. Па писят долярів розкидуваться. За такі гроші можна і горобця в полі заганять. Як кітайці.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т


Цим, мабуть, займаються успішні лендлорди(ну і слово) та ріелтори 😁

Если честно, то это уже говноедство какое-то.

Народ, правильно ли я считаю, что самый надёжный банк - Приват. Чтобы не случилось, он государственный и он не кинет? С валютными депо.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:14

  alex lem написав:По телефону замовить валюту на видачу-,,Ні, прийдете в відділення, замовите. А може ви в гривні депо розмістите ?,, План, план. Таке собі.

заказываю через чат оператору валюту, никаких проблем, нафиг еще куда-то звонить. Скинул дату, адрес и сумму и оператор дальше оформляет заявку
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Blekster написав:А по якому курсу в гривні віддав А-Банк?

39.70
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:19

kuzmich дякую за підказку. 2670 можна замовлять?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:29

A-банк / Райфф / Тася / Укргаз в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?
flysoulfly
 
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