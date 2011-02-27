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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:27

  citramon написав:
  flysoulfly написав:A-банк / Райфф / Тася / Укргаз в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?

Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!

:shock: :oops: а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:35

  flysoulfly написав:
  citramon написав:
  flysoulfly написав:A-банк / Райфф / Тася / Укргаз в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?

Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!

:shock: :oops: а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?

В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать ..
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:42

Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.

Кто открывал на большую сумму?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:42

  Andrey2512 написав:
  Ой+ написав:На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т


Цим, мабуть, займаються успішні лендлорди(ну і слово) та ріелтори 😁

Если честно, то это уже говноедство какое-то.

Народ, правильно ли я считаю, что самый надёжный банк - Приват. Чтобы не случилось, он государственный и он не кинет? С валютными депо.

Еще как не кинет. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:45

  Danik написав:Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.

Кто открывал на большую сумму?

Возможно, у них так. У других откривают.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

капец. клубу. кто теперь будет баксы скупать? :mrgreen:

Військових у тилу позбавили надбавки у 30 тисяч гривень

https://inforesist.org/ua/vijskovih-u-tilu-pozbavili-nadbavki-u-30-tisyach-griven/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 20:58

Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:04

  citramon написав:
  flysoulfly написав:
  citramon написав: в это время (после 18:00) конвертдепо открывают
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!

а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?

В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать ..
честно, не пойму о чем это. Я раньше слал сэпом на РайфкартуАТБ - про существование никаких номеров внутренних счетов вообще не зная - все было ОК.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:12

А - банк, мелкими дают предпол. 1020 дол.? Или 1000 дол. отдадут сотками, а 20 дол. грн.по курсу забирать?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 31 січ, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:14

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

помножте все на три
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