Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:27
citramon написав: flysoulfly написав: A-банк / Райфф / Тася / Укргаз
в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!
а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?
flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:35
flysoulfly написав: citramon написав: flysoulfly написав: A-банк / Райфф / Тася / Укргаз
в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!
а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?
В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать ..
citramon
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:42
Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.
Кто открывал на большую сумму?
Danik
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:42
Andrey2512 написав: Ой+ написав:
На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т
Цим, мабуть, займаються успішні лендлорди(ну і слово) та ріелтори 😁
Если честно, то это уже говноедство какое-то.
Народ, правильно ли я считаю, что самый надёжный банк - Приват. Чтобы не случилось, он государственный и он не кинет? С валютными депо.
Еще как не кинет.
nord
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:45
Danik написав:
Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.
Кто открывал на большую сумму?
Возможно, у них так. У других откривают.
nord
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:46
капец. клубу. кто теперь будет баксы скупать?
Військових у тилу позбавили надбавки у 30 тисяч гривень https://inforesist.org/ua/vijskovih-u-tilu-pozbavili-nadbavki-u-30-tisyach-griven/
mephala
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:58
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Petro2004
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:04
citramon написав: flysoulfly написав: citramon написав:
в это время (после 18:00) конвертдепо открывают
Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Спасибо за инфу!
а СЕП на РайфкартуАТБ в теперешнее время зайдьот?
В райфе СЕП 24/7, но на зачисление тормозит, хотя может это торможение касается
зачисления на старые карты, там где в назначении нужно номер внутреннего счета писать
..
честно, не пойму о чем это. Я раньше слал сэпом на РайфкартуАТБ - про существование никаких номеров внутренних счетов вообще не зная - все было ОК.
flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:12
А - банк, мелкими дают предпол. 1020 дол.? Или 1000 дол. отдадут сотками, а 20 дол. грн.по курсу забирать?
Востаннє редагувалось
Игорь Алексеевич
в Вів 31 січ, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:14
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
помножте все на три
lamal
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