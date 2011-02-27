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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 21:17
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?
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mustbe
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:22
mustbe написав: Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?
вопрос в том
справятся ли ноги и желудок
и не будет ли страдать голова
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Додано: Вів 31 січ, 2023 21:50
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
подумать сколько это составляет от ваших сбережений, заложить риски конвертации обратно в гривну, заморозки или задержки депо и военного положения. По опыту в самом лучшем случае временная администрация начинает выдавать гривну через 2-3 месяца после смерти банка, если он был каплей в море типа Січі, в худшем от 6 это монстры типа Дельты. Как будут поставки доллара в страну никто не знает и не гарантирует ничего
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kuzmich
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