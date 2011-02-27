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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:17

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:22

  mustbe написав:
  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?

вопрос в том
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:50

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

подумать сколько это составляет от ваших сбережений, заложить риски конвертации обратно в гривну, заморозки или задержки депо и военного положения. По опыту в самом лучшем случае временная администрация начинает выдавать гривну через 2-3 месяца после смерти банка, если он был каплей в море типа Січі, в худшем от 6 это монстры типа Дельты. Как будут поставки доллара в страну никто не знает и не гарантирует ничего
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:00

  Andrey2512 написав:Народ, правильно ли я считаю, что самый надёжный банк - Приват. Чтобы не случилось, он государственный и он не кинет? С валютными депо.

По такому критерию прямая дорога в Укргаз. Самый государственный во всех отношениях, в том числе и по обслуживанию. :mrgreen:

  kuzmich написав:
  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

подумать сколько это составляет от ваших сбережений

Судя по вопросу, чел на эту сумму собирается брать кредит :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:06

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:06

  Игорь Алексеевич написав:А - банк, мелкими дают предпол. 1020 дол.? Или 1000 дол. отдадут сотками, а 20 дол. грн.по курсу забирать?

Телефонував учора у відділення абанку на пр.Соборний - менеджера заявку прийняла сказала без проблем але долари в наявності тільки сотні. На питання а якщо я здачу принесу - відповіла що без питань - несіть.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:16

Кто получал баксы в A-банке с их (не с МоноБ) конвертдепо:
нужна была на кассе карта пластик или виртуальная?
или они вообще не нужны, а выдача $ все равно через проводку операциониста?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:23

  flysoulfly написав:Кто получал баксы в A-банке с их (не с МоноБ) конвертдепо:
нужна была на кассе карта пластик или виртуальная?
или они вообще не нужны, а выдача $ все равно через проводку операциониста?

Касиру достатньо назвати номер картки
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:27

  Maxwe11 написав:
  flysoulfly написав:Кто получал баксы в A-банке с их (не с МоноБ) конвертдепо:
нужна была на кассе карта пластик или виртуальная?
или они вообще не нужны, а выдача $ все равно через проводку операциониста?

Касиру достатньо назвати номер картки
отлично! А то я тут ургентно онлайн депо открыл, а ничего толком и выбрать-подумать не успел :shock: всьо так быстро , вжжжиих - и ты вкладчик :mrgreen:

Спасибо.

так шо А-банк вроде тоже умеет вот это всьо
  citramon написав:
  flysoulfly написав:A-банк / Райфф / Тася / Укргаз в это время (после 18:00) конвертдепо открывают?
Если да -этим днем или следующим?

Райфф / Тася - еще успеете сегодняшним днем
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 31 січ, 2023 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:57

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:А - банк, мелкими дают предпол. 1020 дол.? Или 1000 дол. отдадут сотками, а 20 дол. грн.по курсу забирать?

Телефонував учора у відділення абанку на пр.Соборний - менеджера заявку прийняла сказала без проблем але долари в наявності тільки сотні. На питання а якщо я здачу принесу - відповіла що без питань - несіть.
Спасибо))
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