|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:35
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
сменИте банки, добавится сотенка: ~2700 * 3 -> +++ 30*3
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5075
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:36
Danik написав:
Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.
Кто открывал на большую сумму?
никто, не дают
делайте доверенность
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5075
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 лют, 2023 02:36
Дюрі-бачі написав:
Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.
Сьогодні (вівторок) у відділенні на проспекті видавали по 1000 дол., на Швабській кілька разів заходив у попередні дні - стабільно по 400.
-
kharkiver
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 02.04.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54442
|
|
|5
|25771
|
|
|3
|6600
|
|